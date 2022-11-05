Göztepe’nin ocak planı

Spor Toto 1. Lig'de son iki haftada yakaladığı çıkışla Play-Off yarışına dahil olan Göztepe'de yönetimin Ocak ayı planı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yüzde 70 hissesini alan Sport Rebuplic şirketinin kulübe başkan olarak getirdiği Danimarkalı Rasmus Ankersen ve ekibi, sezon başında kiralık olarak bünyeye katılan iki oyuncu için Ocak ayından hamle yapacak. Yönetim, ekim ayının en iyi kalecisi seçilen ve G.Antep FK'dan kiralanan Ekrem Kılıçarslan'ın yanı sıra Hertha Berlin'in ikinci ekibinden geçici olarak transfer edilen Mesut Kesik'in bonservisinin alınması için iki kulüple de temasa geçecek. Sezon başında yediği hatalı gollerle taraftarların eleştirisine maruz kalan 25 yaşındaki Ekrem Kılıçarslan, özellikle Yeni Malatya ve son oynanan Denizli maçlarındaki performanslarıyla dikkat çekmiş, Ekim ayında da 21 önemli kurtarışla zirveye dek çıkmıştı.



MESUT DA KALACAK

Teknik heyet Ekrem'in yanı sıra genç Mesut'u da takımda tutmak istiyor. İki yıldız oyuncu için sezon sonunu beklemeyecek olan yönetim, Antep ve Alman ekibiyle bonservis konusunda anlaşması halinde transferi sonlandıracak.



SON İKİ MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Ekrem Kılıçarslan, Göztepe'nin Play-Off yarışına dahil olduğu Yeni Malatya ve Denizli maçlarında kalesini gole kapatarak güven verdi. Savunma hattıyla iyi uyum yakalayan Ekrem, bu sezon kalesinde 9 gol görürken, 5 maçta da rakip forvetlere geçit vermedi.



TUĞBEY VE MESUT YİNE YOK

Göztepe'de yarın Yılport Samsunspor le oynanacak kritik maç öncesi kart cezası sona eren Emre Çolak iyileşerek takıma dönerken, tedavileri süren Tuğbey ve Mesut Kesik yine kadroda yer almayacak. Teknik heyet iki yıldızı da riske etmemek adına Samsunspor kafilesine dahil etmezken, Palmer'ın ise sakatlığı tamamen geçti.

DİĞER