Samsunspor - Göztepe: 1-0 |MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0'lık skorla Samsunspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlıların golünü 38. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti.

Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 20'ye çıkarırken, Göztepe ise 14 puanda kaldı.

Samsunspor gelecek hafta Tuzlaspor'a konuk olacak. İzmir ekibi ise evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.



"OYUNCULARIM SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE ETTİ"

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, oyuncularının son dakikaya kadar mücadele ettiğini ve son paslarda başarısız oldukları için gerekli başarıyı elde edemediklerini söyledi.





Deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybeden Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Yenildikleri için üzgün olduklarını söyleyen Şakir Özkayımoğlu, "Oyunun ilk yarı tamamen hakimiyken 40 yılda olacak bir gol yedik. İlk yarıda merkezden orta sahaya geçişlerde kazandığımız toplarda 3. bölgeye son pasları iyi yapabilseydik çok farklı bir skorla içeriye girebilirdik. Son paslarda başarısız olduğumuz için gerekli başarıyı elde edemedik. İlk yarı 1- 0 mağlup girdik. İkinci yarı bir hamle ile başladık. Oyunun tamamen kontrolü tamamen bizim elimizdeydi. Son dakikaya kadar bütün çocuklar mücadele ederek pozisyon oluşturdular. Ne yazık ki mağlup olarak dönüyorum. Çok üzgünüm. Önümüzdeki hafta Keçiörengücü maçı bizim için çok daha önem kazandı. Bir çıkışımız vardı. Bunu bir kaza olarak nitelendiriyorum. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleden dolayı hepsini ayrı ayrı kutluyorum" dedi.





MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada defanstan dönen topa sert ve düzgün vuran Yusuf Emre'nin şutunu kaleci Ekrem kurtardı.

38. dakikada Ali Ülgen'in kafa pasında ceza sahası sağ çaprazından topa sert vuran Ali Kaan şık bir gole imza attı. 1-0

43. dakikada hızlı hücum sonrası Tanque'nin defanstan sekip kaleye giden şutunu kaleci Ekrem kurtardı.

45+1. dakikada Göztepe kalecisi Ekrem aynı pozisyonda önce Tanque sonra da Ahmet'in şutunu kurtardı.

49. dakikada verkaç ile ceza sahasına kadar gelen Tjanic'in şutu az farkla üstten auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası karşısında topla buluşan Yalçın'ın şutunu kaleci Szumski son anda köşeden aldı.

70. dakikada ceza sahasında kaleciyi geçen Laura, Ahmet'e pas verdi. Ahmet'in şutunu defans uzaklaştırdı.

89. dakikada defanstan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Hasic'in şutu üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde İsmail'in kafa şuttu üstten auta çıktı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Suat Güz xx, Mert Bulut xx

Samsunspor: Jakup Szumski xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx, Yunus Emre Çift xx, Osman Çelik x (Berk dk. 85 ?), Yusuf Emre Gültekin x (Ali Kaan dk. 35 xxx), Ali Ülgen xx, Celil Yüksel x (Muhammet dk. 62 x), Soner Gönül x, Ahmet Sağat x (Polat dk. 85 ?), Douglas Tanque x (Laura dk. 62 x)

Yedekler: Aykut, Ali Taha, Cihan, Şener, Harris

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan x, Marko Mihojevic x (Atınç dk. 87 ?), Emir Ortakaya xx, Dino Arslanagic x, David Tijanic x (Emre Çolak dk. 80 x), Yalçın Kayan xx, İsmail Köybaşı x, Yunus Gedik xx, Obinna Mamah x (Hasic dk. 80 x), Yasin Öztekin x (Hüsamettin dk. 80 x), Ali Akman x (Kvasina dk. 46 x)

Yedekler: Arda, Erhan, Tarık, Uğur, Palmer,

Teknik Direktör: Ekrem Dağ

Gol: Ali Kaan (dk.3 8) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ali Ülgen (Samsunspor), Tijanic (Göztepe)