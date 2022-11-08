Ada Avrupa Şampiyonu

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Brest şehrinde 93 sporcunun katıldığı organizasyonda Ada Tan'ın iki şampiyonluk elde etti. Urla Deniz Kulübü'nün sporcusu Ada'nın Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra erkeklerde yine aynı kulüpten Artun Şenol'un 15 yaş altında ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ada Tan'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "IQ Foil Gençler Avrupa Yelken Şampiyonası'nda hem 15 yaş altı hem de 17 yaş altı kızlar kategorisinde altın madalya kazanan Ada Tan'ı yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ada Tan'ın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

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