Göz-Göz’ün gözü zirvede

Kadınlar Voleybol Birinci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, hedefini Sultanlar Ligi olarak belirledi. Geçtiğimiz yıllarda kapanma noktasına gelen voleybol şubesi, sarı-kırmızılı taraftarların baskısı ve destekleri sayesinde ayakta duruyordu. Bu sezon başında yeni bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılılarda hedefte büyüdü. İzmir temsilcisi, kadrosuna önemli takviyeler yaparak gözünü zirveye dikti.



BU HAFTA RAKİP HAVRAN BLD

Ligde şu ana kadar 4 maç oynayan sarıkırmızılılar, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan toplayıp üçüncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 set alırken, rakiplerine ise 4 set verdi. Sezona Sakarya Voleybol'u 3-0 yenerek başlayan İzmir ekibi, ikinci hafta Çiftlikköy'ü de aynı skorla geçti. Üçüncü hafta Muratpaşa Bld'ye 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, son maçında Vakıfbank'ı gurbette 3-1 mağlup etti. Göztepe ligin 5. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de 2. sırada bulunan Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld'yi konuk edecek. Göztepe, rakibini yenerek zirve yarışında avantajlı konuma gelmek istiyor.



■ OGÜN ÖZDEMİR

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