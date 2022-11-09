Göz-Göz Yusuf’a sarıldı

GÖZTEPE'DE, yönetim ocak ayı için şimdiden kolları sıvadı. Ara transfer döneminde takıma kiralık olarak katılan kaleci Ekrem Kılıçarslan ve sol bek Yunus Emre'nin bonservislerini almak için girişimlere başlayacak olan yönetim, eski oyuncusu Yusuf Talum'a da yeniden Göztepe forması giydirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve yaz döneminde sözleşmesi sona erdikten sonra yeni yönetim tarafından düşünülmeyen 20 yaşındaki sağ bek Tarsus İY'ye bedelsiz imza atmıştı.

ARA DÖNEMDE İMZA

ANCAK Fenerbahçe'den bonservisiyle alınan Uğur Kaan'ın yetersiz kalması sonrası Göz-Göz'de, Radomir Kokovic'in ekibinde yer alan Şakir Özkayımoğlu, Yusuf ile bağlantıya geçti. 2. Lig ekibi Tarsus İY'de alacaklarını tahsil edemeyen futbolcunun, federasyona giderek boşa çıkması bekleniyor. 20 yaşındaki futbolcunun bedelsiz olarak Göz-Göz'e transferine olumlu yaklaştığı, ocak ayında imzaların atılacağı öğrenildi. Yusuf, Göztepe'deki kariyerinde iki sezonu Menemen FK'da kiralık olarak geçirmişti.

KADRODA 4 EKSİK

GÖZTEPE'DE kadroda 4 eksik var. Sarı-kırmızılılara adale sakatlıkları nedeniyle Samsun deplasmanında kadroya alınmayan Atanga, Emirhan, Tuğbey ve Mesut Emre'nin tedavileri sürüyor. Yarın Bucaspor 1928 ile oynanacak olan kupa mesaisinde görev alamayacak olan futbolcular, Keçiörengücü maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

DERBİ BİLETLERİ DÜN SATIŞA ÇIKTI

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak olan Bucaspor 1928 maçının biletleri dün satışa çıktı. Derbi maçı biletleri 15 ile 120 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarken, konuk Bucalı taraftarlara Gürsel Aksel Stadı'nda 1000 kişilik yer ayrılacak. İki ekibin yolu yıllar sonra kesişecek. Göztepeli taraftarlar, maçın biletlerine ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılılar, kupada 2. Lig ekibini eleyerek kritik Keçiörengücü maçı öncesi moral depolamak istiyor.

YILDIZLAR KULÜBEYE MAHKUM OLDU

SPOR Toto Birinci Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Göztepe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Uğur Kaan Yıldız, Tarık Çamdal, Gottwalt ve Atanga takımdan kesildi. Uğur, Tarık ve Atanga son üç maçta süre alamazken, Gotwalt da sezon başından bu yana sadece bir kez şans bulabildi

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