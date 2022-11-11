Göz-Göz devam Buca 1928 tamam

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda İzmir derbisinde Göztepe, evinde Bucaspor 1928'i yenerek tur atladı: 2-0. 25'te Göztepe öne geçti. Hasic'in geliştirdiği atakta Tarık Çamdal'ın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasına giren Hüsemettin'in plasesi yan direğin içinden döndü. Kvasina kale önünde topu tamamladı: 1-0. 44'te İlhan Depe'nin şutu direği sıyırarak auta çıktı. 47'nci dakikada gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mamah'ın sert şutunu kaleci Alp kornere çeldi. 60 'ta fark ikiye çıktı. Emre Çolak'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp'in yumruklayıp uzaklaştırmaya çalıştığı topu Atanga kafayla ağlara yolladı: 2-0. Göztepe 5. tura adını yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

DERBİYE KUPA AYARI

GÖZTEPE ve Bucaspor 1928 derbi maça farklı on birlerle sahaya çıktı. Göztepe'de teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, yedek oturan Arda, Atınç, Tarık, Gottwalt, Hasic, Palmer ve Hüsamettin'i ilk 11'e yazdı. Buca 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da fazla şans vermediği Alp, Yalçın, Onur, Recep, Taşkın ve İlhan'a dünkü maçta on birde verdi.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

SARI-KIRMIZILILARIN Buca ile oynadığı maça Göztepe taraftarı tribünde her zamanki yerini alırken, konuk Bucaspor 1928 taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadeleyi beş bine yakın taraftar izlerken, 90 dakika öncesi 10 Kasım nedeniyle Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar 10 Kasım nedeniyle de siyah giyinerek maç boyunca takımlarına desteklerini sürdürdü.

ATA'MIZI UNUTMADILAR

GÖZTEPE, dün oynanan karşılaşmaya önünde "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır" sözünün bulunduğu siyah tişörtle çıkarken formada da Atatürk portresi yer aldı. Göztepe ile Bucaspor 1928 arasındaki mücadelede futbolcular da sahaya "Saygı ve özlemle anıyoruz" pankartıyla çıktılar

BERKE ÖZBAY