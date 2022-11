Kulübe umut verdi

Spor Toto 1. Lig'de üst sıralara tırmanmak için kıyasıya mücadele veren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Dördüncü Tur Eleme karşılaşmasında TFF İkinci Lig ekibi Bucaspor 1928'i eleyerek Beşinci Tur'a yükselirken yedek kulübesi de umut verdi. Sarı-kırmızılı İzmir ekibinin 2-0 kazandığı müsabakada çoğunluğu ligde fazla süre alamayan oyunculardan oluşan on biri futboluyla geçer not aldı. Yeni transferlerden Ajdin Hasic ve uzun süre forma giymeyen savunma oyuncusu Atınç Nukan, sakatlıktan yeni çıkan Palmer ve 3 maçlık cezası sonrası on birde forma giyen Emre Çolak'ın yanı sıra Fırtına'ya karşı birer gol kaydeden Kvasina ve Atanga'nın performansları yüzleri güldürdü. Ligde son oynadığı Samsunspor maçını kaybederek Play-Off yarışında geriye düşen Göz- Göz, kupada ezeli rakibi Bucaspor 1928'i yenerek kritik Keçiörengücü maçı öncesi moral buldu. Gözünü lige çeviren Göz-Göz, 21 puanla üçüncü sırada yer alan rakibini pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda yenerek Play-Off hattına daha da yaklaşmak istiyor.

MESUT KESİK VE TUGBEY TELASI

LİGDE pazartesi günü Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Göztepe'de sağlık heyeti sakatlıkları bulunan genç orta saha Tuğbey ve Mesut Kesik'in takıma dönmesi için seferber oldu. İki oyuncunun da son durumu maç gününde belli olacak.

BURAK HAKERLER