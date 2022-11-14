Göz-Göz’ün 3 puan sevinci

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor
GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 11 Tarık Çamdal (Dk. 90 Gottwalt)), Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 63 Palmer), Atınç Nukan, Tijanic, Ali Akman (Dk. 46 Kvasina)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Muhammed, Olawoyin, Bardhi (Dk. 81 Babaei), Melih İnan (Dk. 63 Balaj), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Haşim Arda Sarman, Bekir Karadeniz, Erkam Reşmen
Goller: Dk. 24 Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Yasin Öztekin (Penaltıdan), Dk. 77 Palmer (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 35 Atınç Nukan, Dk. 49 Kvasina, Dk. 74 Tarık Çamdal (Göztepe), Dk. 43 Melih İnan, Dk. 74 Erhan Kartal (Ankara Keçiörengücü)
İki takım oyuncuları sahaya "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünde yer alan taraftarlar da maçın ilk dakikasında tezahüratta bulunmadı.