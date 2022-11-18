GÖZ-GÖZ parladı

SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla gözünü Play-Off'a diken Göztepe, piyasa değerini de artırdı. Ünlü Alman sitesi 'transfermarkt'ın 15 Kasım'da yaptığı yeni güncellemeyle, Göztepe'nin kadro değeri artış gösterirken, İzmir ekibinin üç yıldızı da ilk 10 arasında yerini aldı.

Sezon başında kulübün Sport Republic şirketine devri yapılan Göztepe'nin, Rasmus Ankersen'in başkanlığında kurulan kadrosu, Eyüpspor ve Samsunspor'un ardından ligin piyasa değeri en yüksek üçüncü ekibi olmuştu.

Son güncellemenin ardından, İzmir temsilcisi 11.88 milyon Euro'luk kadro değeriyle ikinci sıraya yükselirken, Samsun (12.15 milyon Euro) ilk sıraya yerleşti. Lider Eyüpspor ise (11.68 milyon Euro) listede üçüncü sıraya geriledi.

LİGİN EN DEĞERLİSİ ISAAC ATANGA OLDU

PİYASA değerleri güncellenen 1. Lig'in en değerli oyuncuları listesinde ilk 10 sırada ise Göztepe'den Isaac Atanga, Ali Akman ve David Tijanic yer aldı. Sezon başında Cincinnati takımından kiralık olarak kadroya katılan Atanga 2 milyon Euro piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Ali Akman 1.1 milyon Euro ile listeye 5., Tijanic de yine 1.1 milyon Euro'luk piyasa değeriyle altıncı sıradan girdi.

GÜRSEL AKSEL'İN KAPILARI AÇILIYOR

GÖZTEPE yönetimi, Gürsel Aksel Stadı'nda yeni bir projeye imza atıyor. Türkiye'nin en modern statlarından biri olarak kabul edilen Gürsel Aksel Stadı, 23 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açacak. "Efsane Tur başlıyor" başlığıyla taraftarlara duyurulan etkinlik için üç ayrı paket tercihe sunulacak. Platinum, Gold ve Silver olarak satışa sunulacak paketleri alan taraftarlar, rehber eşliğinde Türkiye'de bir ilk olan stat çatısını da ilk kez gezme fırsatı bulacak. Ayrıca taraftarlar, saha kenarı, yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası, protokol locası gibi özel bölümleri de görebilecek. Ziyaretçilere, anı bilet, forma, VIP davetiye ve Göztepe dergisi gibi hediyeler de sunulacak.

3 MAÇLIK BİLET FIRSATI

BU arada yönetim, Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı Altay, Manisa FK ve Bodrumspor müsabakaları için 3 maçlık fırsat paketi hazırladı. Fiyatları bin 150 ve 105 lira arasında değişen fırsat biletleri kredi kartına 3 veya 5 takside de bölünebilecek.

YUNUS EMRE YOK

Göztepe'de sakatlık kabusu bitmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte, 4 ay sahalardan uzak kalacak Hüsamettin'in ardından, Keçiörengücü maçında Yunus Emre'nin de sakatlanması keyifleri kaçırdı. Sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası bağlarında sakatlığı bulunan futbolcunun yoğun ödem nedeniyle MR'ı çekilemezken, durumu belirsizliğini koruyor. Oyuncunun sakatlığının ciddiyetinin 2 gün içinde yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtilirken, Yunus Emre'nin Eyüpspor ile oynanacak maçta oynama ihtimalinin olmadığı öğrenildi.

TARIK GÖREVE HAZIR

Teknik heyetin İstanbul ekibiyle deplasmanda oynanacak maçta bu bölgede Yunus Emre'nin yerine Tarık Çamdal'a görev vermesi bekleniyor. Öte yandan bir süredir tedavileri süren orta saha oyuncuları Tuğbey Akgün ve Mesut Kesik'in ise dün takımla çalışmalara başladığı ancak iki oyuncunun da idman eksikliği nedeniyle Eyüpspor maçına kulübede başlayacakları belirtildi.

BERKE ÖZBAY