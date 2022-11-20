Göz-Göz zorlu virajda

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek Play-Off yolunda umut tazeleyen Göztepe bugün deplasmanda lider Eyüpspor'un konuğu olacak. Eyüp Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Göz-Göz'de çapraz bağ yırtığı tespit edilen ve sahalardan yaklaşık 4 ay uzak kalacak olan golcü Hüsamettin Yener ile Keçiörengücü maçında bileğinden sakatlanan sol bek Yunus Emre Gedik forma giyemeyecek.

İzmir ekibinde sol bekte İsmail Köybaşı'nın, sağ bekte ise Tarık Çamdal'ın görev yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda tedavileri tamamlanan orta sahalar Mesut Kesik ve Tuğbey Akgün'ün ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağı ifade edildi. PALMER İLK 11'E

Öte yandan İzmir ekibinde kadronun genel hatlarıyla korunması beklenirken, teknik heyetin geçen hafta taraftarın tepkisiyle karşılaşan Yalçın Kayan'ın yerine Romal Palmer'ı 11'de başlatması öngörülüyor

DEPLASMANDA YİNE YALNIZ KALMAYACAK

GÖZTEPE'NİN İstanbul deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşmada taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar özel araç ve otobüslerle Göz-Göz'ü desteklemek için İstanbul'a giderken, Eyüp Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünü doldurmaları bekleniyor. Gürsel Aksel Stadı'nda her maçta taraftarının desteğini arkasına alan Göztepe, dış sahada da kendisini evinde gibi hissedecek.