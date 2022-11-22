Emre Çolak Şoku

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin önceki gün lider Eyüpspor'a 1-0 yenildiği maç öncesi orta saha oyuncusu Emre Çolak yönetimle bir araya gelerek ayrılmak istediğini belirtti. Takımda mutsuz olduğunu ifade eden 31 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında on numaranın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Göztepe'nin bu sezon büyük umutlarla Başakşehir'den kadrosuna kattığı futbolcu bir türlü bekleneni veremedi. Göztepe formasıyla bu sezon sadece 9 karşılaşmaya çıkan Emre Çolak, skora herhangi bir katkı yapamamıştı.

FUTBOLA VEDA EDECEK

Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerinde Deportivo, Al-Wehda, Karagümrük ve Hatayspor formalarını terleten Emre Çolak'ın futbolu bırakmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında. Eyüpspor maçı öncesi takımdan ayrılan futbolcunun sakatlığı bulunmamasına rağmen kritik maçta kadroda yer almaması ise dikkat çekmişti.

PALMER DERBİDE YOK

Eyüpspor'a tek golle yenilerek büyük bir hüsran yaşayan Göztepe, kritik maçta 3 puanın yanı sıra önemli bir silahından da oldu. Zorlu 90 dakikaya ilk on birde başlayan Romal Palmer, gördüğü sarı kartla pazar günü oynanacak olan Altay derbisinde cezalı duruma düştü. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan kritik mücadelede Palmer'ın yerine Eyüp maçında sakatlığı nedeniyle yedek soyunan Mamah'ın forma giymesi bekleniyor. Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan ve son maçta yedek oturan Mesut ve Tuğbey'in derbiye kadar tam olarak hazır olması bekleniyor.

HEDEF PLAY-OFF HATTI

GÖZTEPE'NİN teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Eyüpspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Lider karşısında talihsiz bir golle mağlup olduklarını belirten Özkayımoğlu, hedefin Play-Off olduğunu ifade etti. Özkayımoğlu, "Biz çok güçlü bir camiayız, yerimiz Süper Lig. Ancak öncelikli hedefimiz Play- Off'u yakalayabilmek. Bunun için Altay maçını kazanmalıyız. Bizim için çok özel bir maç. Taraftarımızın desteği ile bu maçı kazanmak en büyük dileğimiz" dedi.

BERKE ÖZBAY