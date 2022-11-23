Göztepe’nin gözü derbide

SPOR Toto 1. Lig'de lider Eyüpspor'a yenilerek Play-Off yarışında yara alan Göztepe'de tüm camia pazar günü oynanacak Altay maçına odaklandı. Ezeli rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak Göz-Göz'de tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ligde son aldığı yenilgiyle 13. sıraya gerileyerek ilk 7 ile puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yenerek hem taraftarıyla barışmak, hem de yeniden Play-Off umudunu artırmak istiyor. Eyüpspor maçında sarı kart gören Romal Palmer cezalı duruma düşerken, orta alanda bu oyuncunun yerine geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkamayan Mamah forma giyecek.

HAMLE ŞANSI ARTTI

Emre Çolak'ın sözleşmesini feshederek ayrılması sonrası orta alanda Tuğbey ve Mesut'un iyileşmeleri de teknik heyetin hamle şansını artırdı. Göztepe'nin derbide en büyük kozu olacak olan taraftarının pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nı doldurması bekleniyor.

GÜRSEL AKSEL STADI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

GÖZTEPE önemli bir projeyi hayata geçirerek Gürsel Aksel Stadı'nı "Efsane Tur" ile ziyaretçilerine açtı. Türkiye'nin en modern statlarından biri olan Gürsel Aksel Stadyumu, dün ilk kez basın mensuplarını ağırladı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu Güvenlik Sorumlusu Orhan Yatır rehberliğinde saha kenarı, yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası ve protokol locası gibi özel bölümler tanıtıldı. Toplantıda müze müdürü Adil Artuner, kulüp ve stat tarihi hakkında bilgi verdi. Turun başlangıcıyla birlikte stat çatısı da ilk defa görücüye çıktı. Öte yandan çeşitli kategorilerle 250, 600 ve 1000 lira olarak ücretlendirilen turu satın alan ziyaretçiler bugün ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nın özel bölümlerini gezecek.

DOĞANCAN BİNGÖL