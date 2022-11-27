Göztepe - Altay maçında olaylar çıktı: Tribüne fişek, kaleciye sopalı saldırı!

Son dakika... Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.

Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto 1inci Ligde iki ezeli rakip Göztepe ve Altayın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Göztepeli Gürsel Aksel Stadını tamamıyla doldurdu. Konuk Altayda ise deplasman yasağının kalkmasının ardından bine yakın taraftar kale arkasındaki yerlerini aldı.

Göztepe yönetimi, maçı tam kadro takip etti. Sport Republic şirketinin yönetim kurulu başkanı Henrik Kraft, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Amatör Şube Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte maçı takip etti.

Ev sahibi Göztepede sakatlıkları bulunan golcü Hüsamettin, sol bek Yunus Emre, kanat Obinna Mammahın yanı sıra kart cezalısı Palmer mücadelede forma giyemedi. Altayda ise orta saha Ceyhun derbide görev alamadı.