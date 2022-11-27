İzmir’de derbi ateşi

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir'in iki köklü ekibi Göztepe ve Altay, bugün Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu maç saat 19.00'da başlayacak, Emre Kargın düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren golcü Hüsamettin ve sol bek Yunus Emre'nin yanı sıra takımdan ayrılan Emre Çolak ile kart cezalısı Palmer görev alamayacak. Konuk Altay'da ise cezalı Ceyhun Gülselam yok.

64. RESMİ MÜCADELE

Göztepe ve Altay 64. resmi randevularına çıkacak. Geride kalan 63 maçta Altay'ın üstünlüğü göze çarparken siyahbeyazlılar ezeli rakibini 26 kez mağlup etti. Göztepe sahadan 13 kez galibiyetle ayrılırken 24 maç ise eşitlikle bitti. İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'de karşılaşırken, Altay iki maçı da kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar ligin ilk devresinde Bornova Doğanlar Stadı'nda Göztepe'yi 2-1 yenerken, Gürsel Aksel Stadı'ndan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İki takım sezon sonunda birlikte Süper Lig'e mendil salladı. Derbi öncesi Göztepe'nin 17, Altay'ın ise 18 puanı bulunuyor

GÖZTEPE DEĞİŞTİRECEK

GÖZTEPE'DE Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu yönetimindeki teknik heyetin bugünkü karşılaşmada geçen haftaya göre değişikliğe gitmesi bekleniyor. Yalçın ve cezalı Palmer'ın yerine Mesut ve Mamah'ın oynayacağı öğrenildi. Transfer yasağı sebebiyle sezona sancılı başlayan Altay'da bugün ideal kadronun sahada yer alması öngörülüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun geçen hafta Gençlerbirliği önünde kazanan kadroyu koruması bekleniyor. Göztepe taraftarlarının karşılaşmaya büyük ilgi göstermesi beklenirken İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar neticesinde 1000 Altay taraftarı Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerlerini alabilecek.