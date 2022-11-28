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Haberler Göztepe Göztepe-Altay maçında kahreden anlar: 2 çocuk tribünde kabusu yaşadı

Göztepe-Altay maçında kahreden anlar: 2 çocuk tribünde kabusu yaşadı

Dün akşam İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Spor Toto 1'inci Lig'deki Göztepe-Altay maçında çıkan olayların yankıları devam ediyor. Maçtan gelen görüntülerde olayların ortasında kalan 2 küçük çocuğun yaşadığı dehşet gözler önüne serildi.

DHA

28.11.2022, 15:51 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022, 16:03

Göztepe-Altay maçında kahreden anlar: 2 çocuk tribünde kabusu yaşadı

Gürsel Aksel Stadı'nda aileleriyle birlikte maça gelip maraton tribünde genellikle ailelerin yer aldığı, tam da Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yanı başında bulunan 2 küçük çocuk, büyük korku yaşadı.

İşaret fişeğinin ateşlenip Çakır'a isabet etmesinin ardından tribünler karışırken, 2 çocuk olayların tam da ortasında travma yaşadı.

Çocuklardan büyük olanı, talihsiz taraftarın kanlar içinde yerde kaldığı görüntüleri görmemesi için kardeşinin gözünü eliyle kapatmaya çalıştı.

Çocuklar, bu esnada tribünlerde karşılıklı atılan yabancı maddelerden de korunmaya çalıştı.

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