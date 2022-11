Dünya bu olayı konuştu

Göztepe-Altay arasındaki derbinin yarıda kalmasına neden olan olaylara tepki yağdı. Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile ağır yaralandığı, Altay kalecisi Ozan'ın Göztepeli taraftarın korner direkli saldırısı sonrası hastanelik olduğu olaylar, Türkiye ve Dünya'nın gündemine oturdu.

Derbi maçında yaşananlar dünya çapında birçok yayın organında haberlere konu oldu. Yabancı basın, eşi görülmemiş tribün ve saha olaylarından şaşkınlıkla bahsederken, Türk sporunun bütün paydaşları ve spor kulüpleri olayları kınadılar.

"BÜTÜN FAİLLER YARGILANMALI"

Taraflı-tarafsız bütün sporseverler sosyal medyadan olaylarla ilgili tepkilerini dile getirdiler. Sporseverler olaylara, "Adam öldürmeye teşebbüs", "Failler yargılanmalı" şeklinde tepkilerini dile getirirlerken, statta güvenlik zaafiyetini ağır bir dille eleştirdiler.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

The Sun: "İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan mücadele, henüz 25. dakikada tribünlerde çıkan tartışmada ikisi çocuk üç taraftarın yaralanmasıyla kaosa dönüştü" The Guardian: "Taraftarın korner bayrağıyla oyuncuya saldırması üzerine Türkiye'de futbol maçı yarıda kesildi" The Times: Türkiye'de taraftar korner bayrağıyla kaleciye vurdu. Olay, deplasman tribününden taraftarların üzerine havai fişek atılması nedeniyle maçın durmasıyla yaşandı." Bild: Bir taraftar bayrak direğiyle kaleciye vurdu. Oyuncu, elleriyle başını korumaya çalışırken yere düştü. Karşılaşma zaten tribünlerde yaşananlar sonrası ertelenmişti" Marca: Misafir tribününden taraftarlarına fişek atıldı. Bazı taraftarların yaralandı. Stadyumda büyük bir kaos yaşandı."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

@alpobi: Bu ne, bu ne? Göztepe-Altay karşılaşmasında bu resmen insan öldürmeye teşebbüs etme. Yapan kişiler bulunup derhal tutuklanmalı. @cigdem131313: Cinayete teşebbüsten yargılansın @metinoktaysport: Korner direğini söküp kalecinin kafasına vurmuş. Güvenlik görevlileri bu sırada ne yapıyorlardı? Ya arkadaş ben anlamıyorum yahu neden böyle önemli bir maçta sonuçta İzmir derbisi yani güvenlik daha dikkatli davranmaz anlamıyorum? @ataksk35_: Fişeği atanın da, kaleciye vuranın da bu hareketleri onaylayanların da ceza alması gerekir. @rezzan_yetis: İşaret fişeğiyle elini kolunu sallayıp stadyuma girmesi başlı başına skandalken bir de bunu insanların üstüne atıyor. Bunun adı holiganlık da değil; düpedüz cinayete, katliama teşebbüs.



SALDIRGAN TUTUKLANDI

İZMİR derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı. Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın'ın, Ozan Evrim'in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir 'silahla' birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.