Göztepe’ye sakatlık şoku

SPOR Toto 1. Lig'de yarıda kalan Altay maçı sonrası pazar günü Adanaspor'a konuk olacak olan Göztepe'de sakatlık kabusu bitmiyor. Golcü Hüsamettin Yener ve sol bek Yunus Emre'den yoksun olan Göztepe'de hücum oyuncusu Mamah'ın sakatlığı sonrası Ajdin Hasic'in de Adanaspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Obinna Mamah'ın ayak bilek tendonlarındaki ağrı nedeniyle halen idmanlara çıkamadığı belirtilirken, Hasic'in de karın bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bu hafta takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte Radomir Kokovic önderliğindeki teknik heyetin orta alanda önemli maç öncesi eli zayıfladı. Son iki maçta forma giyemeyen Mamah'ın yerine Altay maçında kart cezasını tamamlayan Romal Palmer'ın şans bulması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Adanaspor'u mağlup ederek ligde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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