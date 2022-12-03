Örnek hareket

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta oynanan Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar büyük yankı uyandırırken, iki takım taraftarları kardeşlik mesajları vermek için kolları sıvadı. Eski Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Psikiyatri Uzmanı Dr. Aybars Akoğlu'nun öncülüğünde başlayan kardeşlik kampanyası sosyal medyada ilgi gördü. Göztepe taraftarı acil birimler tıbbı sekreteri olan Simge Taşdemir'le poz veren Akoğlu, #bizkardesizelelevermeliyiz etiketiyle iki takım taraftarlarını birlikte fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaya davet etti. Aybars Akoğlu, "Birbirimize takıldık, birbirimizi kızdırdık ama ne kardeşliğimiz ne komşuluğumuz ne arkadaşlığımız değişmedi.



"KARDEŞLİK, DOSTLUK KAZANSIN"

Pazar günü olanlardan beraber canımız yandı, karşı tribünde olan kardeşimiz, komşumuz, arkadaşımız için endişe ettik, dua ettik. Kardeşliği, dostluğu bilmeyenler seni, beni yaraladı. Onlar azdı, biz çok. Şimdi hala düşmanlık ekenlere karşı kardeşliği hatırlama zamanı. El ele verme zamanı. Sen de kardeşinle, komşunla, iş arkadaşınla farklı formalarla fotoğraf çek ve #bizkardesizelelevermeliyiz hastag'i ile paylaş. Kardeşlik, dostluk kazansın" diye konuştu.





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