Göztepe’den Tyler Boyd yoklaması

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Göztepe'de yönetim devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Süper Lig'den küme düştükten sonra sezon başında tamamen değiştirdiği hücum hattından beklediği verimi alamayan Göz-Göz'ün, Beşiktaş'tan ayrılan Amerikalı golcü Tyler Boyd'u gündemine aldığı öne sürüldü. Sakatlanan Hüsamettin'in ikinci yarının önemli bölümünde de olmayacak olması, Marko Kvasina ve Ali Akman'ın da formsuzluğu nedeniyle sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncunun nabzını yokladı.

MASAYA OTURULACAK

Sportif direktör Ivan Mance'ın Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Tyler Boyd'un menajeriyle bağlantıya geçtiği maliyet araştırması yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce de Süper Lig'de bir çok kez gündeme gelen futbolcunun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye istekli olduğu ve Göztepe'ye transferine sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, Boyd ve menajeri ile ilk yarı sona ermeden masaya oturarak anlaşma zemini arayacak. Göztepeli kurmayların ileri uca mutlak takviye yapması bekleniyor.

DÖRT AYDIR OYNAMIYOR

27 yaşındaki hücum oyuncusu Tyler Boyd, 4 aydır forma giymiyor. Son olarak Beşiktaş'ın ligde 2. haftada oynadığı Alanyaspor maçında 45 dakika süre alan Amerikalı futbolcu, daha sonra forma yüzü göremedi. Beşiktaş'a Portekiz ekibi Guimaraes'ten 2019 yılında transfer olan Boyd, daha sonra Türkiye'de Sivasspor ve Çaykur Rize'de de kiralık olarak top koşturdu. Sezon başında yabancı kuralı nedeniyle siyahbeyazlı ekibin lisans çıkarmadığı futbolcunun sözleşmesi bir süre önce feshedilmişti.