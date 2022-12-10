Göztepe evinde güldü

Stat: Gürsel Aksel Hakemler: Ozan Ergün xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan xx, Tarık Çamdal xx, Dino Arslanagic xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xx, Atınç Nukan xx, Yalçın Kayan xx (Tuğbey Akgün dk. 85 ?), Romal Palmer xx, Yasin Öztekin xx (Isaac Atanga dk. 76 x), David Tijanic xx, Marko Kvasina x (Ali Akman dk. 57 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Uğur Kaan Yıldız, Lukas Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Efe Saçıkara, Furkan Malak, Marko Mihojevic

Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu

MANİSA FK: Birkan Tetik xx, Edgar Prib xx (Arda Çolak dk. 86 ?), Alioune Ba xx, Batuhan Kör x, Demba Diallo x, Mehmet Uysal x (Selim Ilgaz dk. 59 x), Yannick Stark x (Marvin Gakpa dk. 46 xx), Burak Altıparmak xx, Taha Şahin xx, Ayberk Karapo xx, Çağrı Giritlioğlu x

Yedekler: Ömer Kahveci, Anıl Koç, Mert Kuyucu, Fırat Sarı, Oktay Gürdal, David Domgjonas, Kadir Yurdakul

Teknik Direktör: Levent Eriş

Gol: David Tijanic (dk. 31) (Göztepe) Sarı kart: Burak Altıparmak (Manisa FK)

Maçtan dakikalar

17. dakikada Yasin'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte Atınç topu indirdi ve Emir vole vurdu ancak top az farkla auta gitti.

31. dakikada Yasin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta seken topu Kvasina kaleye gönderdi. Direkten dönen topa sahip olan Palmer'ın şutuna direk bir kez daha izin vermedi. Dönen topa gelişine vuran Tjanic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

58. dakikada Gakpa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ayberk arka direkte kafa vurdu ancak top üst direkten geri geldi.

77. dakikada Palmer'ın soldan ortaladığı top savunmada Ayberk'e çarparak kaleye yöneldi ancak üst direkten oyun alanına döndü.