İrfan Can piyangosu

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen Göztepe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu vurdu. Sezon başında Süper Lig lideri Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden genç eldiven, sarılacivertlilerin Antalya kampında gösterdiği performansla göz doldurdu. Fenerbahçe'nin birinci kalecisi Altay'ın belinden sakatlanmasının ardından 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'yla yapılan özel maçlarda şans bulan İrfan Can, yaptığı kurtarışlarla güven verdi.

Geçen sene Süper Lig'e veda eden Göztepe'de taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan, ardından hazırlık döneminde affedilerek satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can'ı sarı-lacivertlilerin sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna dahil edeceği iddia edildi. Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin 1+3 yıllığına anlaştığı 24 yaşındaki kaleci için 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli belirlemişti. Ayrıca Fenerbahçe'nin Göztepe'ye kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı, bir yıl daha yine sarı-kırmızılılara kiralayabileceği de konuşuluyor.

ALİ AKMAN SINIFTA KALDI

GÖZTEPE'NİN sezon başında Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kadrosuna kattığı Ali Akman geçen sürede bekleneni veremedi. Transferiyle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran 20 yaşındaki oyuncu gerek sakatlıklar olsun gerekse formsuzluğundan dolayı sarı-kırmızılı ekipte bir türlü beklentileri karşılayamadı. Akman, bu sezon Göztepe formasıyla birisi Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıktı, gol ve asist katkısı veremedi.