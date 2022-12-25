Göz-Göz pes etmedi

KADINLAR Birinci Lig A Grubu 12. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda Sakarya Voleybol'u 3-2 mağlup etti. Dokuzda dokuz yapan sarı-kırmızılılar, liderliğini perçinledi. Müsabakanın ilk seti müthiş bir mücadeleye sahne olurken, 38-36 üstünlük kuran İzmir'in Sultanları 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan ev sahibi ekip, 25-23 ile skoru eşitledi: 1-1. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan ve Göztepe'nin hatalarından faydalanan Sakarya, 25-15 ile 2-1 öne geçti. Dördüncü sette müthiş bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 25-14 ile maçı tie-break setine taşıdı. Son sette hata yapmayan Göztepe, 15-9'lık skorla maçı 3-2 kazandı.

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