Yalçın’a kanca

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda Play- Off'u kovalamak için takviye çalışmalarına hız veren Göztepe'nin genç yıldızı Yalçın Kayan'a sürpriz talip çıktı. Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un sarı-kırmızılı ekibin genç orta sahasının peşinde olduğu iddia edildi. Altınordu ve Karşıyaka altyapısında görev yaptıktan sonra Göztepe'ye transfer olan 23 yaşındaki futbolcu için Güney ekibini çalıştıran Nuri Şahin'in sezon başından bu yana istekli olduğu öğrenildi. Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna katamadığı Yalçın için ara dönemde yeni bir hamlede daha bulunması bekleniyor. Göztepe'de altyapıdan A Takım'a yükselmesine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan oyuncunun da İzmir'den ayrılmayı ciddi olarak düşündüğü öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ BELİRSİZ

2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Yalçın'ın bonservis bedeli henüz belirlenmezken, Sportif Direktör Ivan Mance ve teknik heyetin başındaki isim olan Radomir Kokovic'in satışa onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Yalçın, 2018 yılından bu yana A Takım formasını terletiyor.

TÜM GÖZLER ALİ AKMAN'DA

Göztepe'nin sezon başında E.Frankfurt ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ali Akman ilk yarıda sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı. Yaşadığı sakatlıklar ve performansı nedeniyle bekleneni veremeyen 20 yaşındaki futbolcu ile teknik heyet dün başlayan Antalya kampında özel olarak ilgilenecek. Ali'nin ikinci yarıdaki performansı Göztepe'deki geleceğini şekillendirecek.

MİCHEE NGALİNA GÖZTEPE'DE

TRANSFER çalışmalarında gaza basan Göztepe'den sürpriz bir hamle geldi. İzmir ekibi, Kongolu futbolcu Michee Ngalina ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada genç hücum oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İzmir ekibinin kadrosuna dahil ettiği 2000 doğumlu Michee Ngalina daha önce Philadelphia Union, Switchbacks ve Los Angeles'da forma giydi. 22 yaşındaki sol kanat kariyeri boyunca 108 müsabakada şans buldu. Michee Ngalina bu maçlarda 34 gol ve 23 asist üretti. Michee Ngalina'nın güncel piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösteriliyor. Her iki kanatta da oynayabilen genç oyuncu satrfor olarak da görev yapabiliyor.