GÖZ-GÖZ’de ayrılık

Spor Toto Birinci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe iki futbolcusuyla yollarını ayırdı. Dış transferde ABD ekiplerinden Colorado Springs'ten forvet Michee Ngalina ile sözleşme imzalayan sarıkırmızılılar, Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak golcü Ajdin Hasic ve Hertha Berlin'den transfer edilen orta saha Mesut Kesik'le vedalaştı. Antalya kampına dahil edilmeyen iki oyuncudan Mesut'un ayrılığı resmen açıklanırken büyük umutlarla Göztepe'ye gelen Hasic de bir türlü beklentileri karşılayamadı ve kadroya alınmadı. Sakatlıklar da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu Birinci Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi.

İYİ FORM TUTAMADILAR

Hasic, ligde 147 dakika süre alırken 1 defa gol sevinci yaşayabildi. Gurbetçi Mesut da istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Ligde 6, kupada 1 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, toplam 456 dakika sahada kaldı. Uzun süreli bir sakatlık yaşayan Mesut, iyileştikten sonra da teknik heyet tarafından pek tercih edilmedi.

'FRANKFURT'TA OYNAYAMAZ'

Göztepe'nin sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Ali Akman hakkında Almanya basınında şok sözler kullanıldı. Genç forvetin sarı-kırmızılılarda gösterdiği olumsuz performans sonrası Alman basını son derece sert eleştirilerde bulundu. Yapılan haberde şu ifadelere yer verildi: "Türk yetenek Ali Akman Frankfurt tarafından ikinci kez kiralandı. NEC Nijmegen'de geçirdiği bir sezonun ardından şimdi Türkiye'de oynuyor. Şu ana kadar on bir lig karşılaşması oynadı ve ikinci lig takımı Göztepe'de tek gol atamadı. Göztepe oyuncunun satın alma opsiyonunu bulunduruyor. 20 yaşındaki oyuncu muhtemelen Eintracht Frankfurt için asla bir maç oynayamayacak."