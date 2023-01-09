Novikovas yoklaması

SPOR Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de yeni bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. İzmir temsilcisibir geldinin, Samsunspor'dan ayrılan ve şu an boşta olan Arvydas Novikovas'la temasa geçtiği iddia edildi. Kadrosunu Michee Ngalina ile güçlendiren, Hasic ve Mesut'la ise yollarını ayıran sarıkırmızılıların 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Son iki buçuk sezondur Türkiye'de oynayan Litvanyalı futbolcu, ilk yarının bitmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Karadeniz ekibinden ayrıldığını duyurmuştu.



BİRÇOK BÖLGEDE OYNUYOR

FUTBOLA Vilnius'ta başlayan tecrübeli ayak, Hearts, St. Johnstone, Aue, Bochum, Jagiellonia, LVarşova, Erzurumspor formaları da giydi. Novikovas, kariyerinde 353 maçta rakip ağları 51 kez sarsarken 47 de asist yaptı. Birçok mevkide forma giyebilen Litvanyalı'nın, sol kanatta 113, sağ kanatta 90, orta sahanın sağında 19, orta sahanın solunda 9, on numarada 17 ve santraforda da 3 maçı bulunuyor.



Sarı-Kırmızılıların gündemine aldığı Novikovas, son iki buçuk yılda Türkiye'de önce BB Erzurumspor FK, ardından da Samsunspor formalarını giydi. Bu süreçte toplam 71 karşılaşmada forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli Litvanyalı, rakip ağları 13 kez sarsarken, 10 golün de pasını verdi. Öte yandan Litvanya Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha, 85 karşılaşmada 12 gol attı, 6 da asiste imza attı.



HAKAN ÖZMERT İDDİASI

Göz-Göz'de transfer hareketliliği sürerken, İzmir ekibinin Antalyaspor'un tecrübeli orta sahası Hakan Özmert için nabız yokladığı iddia edildi. Akdeniz ekibinde 6. sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcunun da İzmir'e gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, görüşmelerin hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de ilk yarıda 11 maçta forma giyerken, 3 kez ilk 11'de görev yaptı ve 1 golün pasını verdi.



■ BERKE ÖZBAY

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