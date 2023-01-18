Göztepe’den Epureanu sürprizi

Spor Toto 1, Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Göztepe, gözünü transfere çevirdi. Ara transfer döneminin geride kalan bölümünde sadece ABD'nin Colarado Springs takımından golcü Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden ancak Sakaryaspor maçında Kongolu oyuncuya lisans çıkaramayan Göztepe'nin Alexandru Epureanu'nun peşine düştüğü iddia edildi. Belçikalı defans Dino Arslanagic'e gelen teklifleri değerlendiren İzmir ekibinin, Başakşehir ile ipleri koparan yıldız Epureanu'ya kanca attığı ifade edildi.

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Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar 36 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamayı planladığı vurgulanırken, deneyimli stoperin de kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği bildirildi. Epureanu için Spor Toto Süper Lig ekibi Ümraniyespor'un da devrede olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, Moldovalı tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmayı da planlıyor.