Göztepeli yıldızdan Süper Lig’e ret

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'de, kaptan Yasin Öztekin'in Kocaelispor'a transfer olacağı iddiaları taraftarları ayağa kaldırırken bir teklif de İsmail Köybaşı'na geldi. Sarı-kırmızılı ekibe sezon başında katılan ve performansıyla as kadronun değişmez isimleri arasına giren 33 yaşındaki sol bek için Sivasspor devreye girdi. İç Anadolu ekibinin İsmail Köybaşı ile görüşerek ara dönemde bu futbolcuyu takımına kazandırmak istediği ortaya çıktı.

İSMAİL'İN KARİYERİ ÇOK PARLAK

Ancak sarı-kırmızılı İzmir temsilcisiyle 2024 yılına kadar daha kontratı bulunan tecrübeli defans oyuncusu Göztepe'de mutlu olduğunu ifade ederek İzmir'de kalacağını belirtti. İsmail'den ret cevabı alan Sivasspor, oyuncuya olan ilgisini resmiyete taşıyamadan transferi rafa kaldırmak zorunda kaldı. Kariyerinde F.Bahçe, Beşiktaş, Granada, Ç.Rize ve Trabzonspor formaları da terleten, 28 kez Türkiye A Milli Takım formasını giyen 33 yaşındaki başarılı futbolcunun davranışı yönetim ve teknik heyetin takdirini topladı.

GÖZ-GÖZ HİKMET'İ KADROSUNA KATTI

Göztepe, Alman ekibi Kaiserslautern'den 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kiralık olarak sözleşme imzalanan Almanya doğumlu Hikmet Çiftçi'nin daha önce Köln II, Erzgebirge Aue ve Kaiserslautern takımlarının formalarını giydiği belirtildi. Daha önce 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Hikmet'e başarı dileğinde bulunuldu.

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