Göz-Göz kendine geldi

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçından puan çıkaramayan Göztepe, deplasmanda konuk olduğu Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 4'te savunmadan atılan uzun topta rakip Yasin, kaleci Göktuğ'un yaptığı hareket sonrası yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. 6'da atışı kullanan Yasin kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

10'da Orhan'ın pasında Olanare'nin üzerinden atladığı meşin yuvarlağı Eren şutladı. Ancak top çerçeveyi bulmadı. 11'de Yunus Emre'nin, 12'de Tarık'ın ortaşut karışımı vuruşlarını kaleci Göktuğ güçlükle kornere çeldi. 40'ta ani gelişen Erzurum atağında Olanare'nin pasında Shala'nın çok sert şutunu Arda kornere çeldi.

44. dakikada Kvasina'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Yasin Öztekin topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

ARDA KALEYİ KAPATTI

48'de Orhan'ın ortasında Atınç'ın eline çarpan top sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 50'de Olanare'nin vuruşunu Arda mükemmel çıkardı. 65'te Yasin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 76'da Shala'nın kornerinde iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafası kaleyi bulmadı. Maçı Göztepe 1-0 kazandı.

ARDA DEVLEŞTİ

GÖZTEPE'DE kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın yokluğunda kaleye geçen genç Arda Özçimen performansıyla alkış topladı. İlk yarıda Shala'nın yakın mesafeden vuruşunda gole izin vermeyen 20 yaşındaki eldiven, 45'te de Olanare'nin kullandığı penaltı atışında mükemmel bir kurtarışla takımını ayakta tuttu.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİM

Göztepe'de dünkü kritik Erzurumspor maçında teknik heyet cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle zorunlu değişime gitti. İkinci yarıya Sakaryaspor yenilgisiyle başlayan Göz- Göz'de, Erzurum'a karşı 5 isim on birde yer almadı. Sakarya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın yanı sıra hasta olan İsmail Köybaşı, sakat olan Dino ve Palmer dün forma giyemedi. Teknik direktör Radomir Kokovic Sakarya maçında bekleneni veremeyen Ali Akman'ı da dün kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine kalede Arda, savunmada Erhan ve Tarık, orta alanda Mamah ve ileri uçta da Marko Kvasina forma giydi.