Hasan yoklaması

Spor Toto 1. Lig'de gözünü Play-Off'a diken Göztepe'de transfer çalışmaları sürerken yönetimin bir başka İzmir ekibinin yıldızına kanca attığı öne sürüldü. Gündemine Orkan Çınar ve Khaly Thiam'ı alan Göz-Göz'ün son olarak Altınordu ile ayrılması gündemde olan eski futbolcusu Hasan Hüseyin Acar'ın durumunu yokladığı iddia edildi. Göz- Göz'ün, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Altınordu'nun kapısını çaldığı belirtildi. Sezon başında kırmızı-lacivertlilere Ankaragücü'nden katılan 28 yaşındaki orta saha Altınordu'da 10 maçta forma giyerken, 6 kez de ilk 11'de sahaya çıktı.

GÖZ-GÖZ'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Hasan daha önce 168 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları 25 kez sarstı, 17 golün de pasını verdi. Eskişehir altyapısından yetişen tecrübeli orta saha İç Anadolu ekibininA takımında forma giydikten sonra 2014-2015 sezonunda Göztepe'ye transfer olmuş ve İzmir ekibinde 13 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetmişti. Hasan Hüseyin, Tokatspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Ankaragücü'nde de görev yaptı.