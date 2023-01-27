Göztepe: 3 - Bandırmaspor: 1

3. dakikada rakip ceza sahası dışında topu kazanan Yasin Öztekin, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada frikik kazanan Bandırmaspor'da; topun başına Kerim Avcı geldi ve doğrudan kaleye gönderdiği şut çok az bir farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada sağ taraftan atak gerçekleştiren Bandırmaspor; Manos'un, Kerim'e pasında Kerim Avcı yine doğrudan şut attı ama bu kez de Arda'yı geçemedi.

27. dakikada Kerim Avcı'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Cebio Soukou, kaleci Arda'yı geçerek golünü attı. 1-1

41. dakikada İsmail Köybaşı'nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Mihojevic kafayla topu kaleyi yolladı, kaleci son anda kornere çeldi.





43. dakikada İsmail Köybaşı'nın rakip ceza sahasında içeriye çevirdiği topta Yasin Öztekin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

56. dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Kvasina, şutunu çekti fakat kaleciyi geçemedi.

85. dakikada Michee Ngalina'nın sağ kenardan açtığı orta ile topla buluşan Atanga farkı üçe çıkaran golü attı. 3-1