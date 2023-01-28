Harikasın Göz-Göz

1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, evinde önemli rakiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'u da 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak oynadığı maçta perdeyi 3. dakikada Yasin açtı. Bu dakikada rakip ceza sahası dışında topu kazanan Yasin Öztekin, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 16'da frikik kazanan Bandırmaspor'da topun başına Kerim Avcı geldi. Bu futbolcunun doğrudan kaleye gönderdiği şut çok az bir farkla dışarı çıktı. 27'de Kerim Avcı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Soukou, kaleci Arda'yı geçip golü attı: 1-1.

ATANGA FARKI AÇTI

43'te İsmail'in içeriye çevirdiği topa Yasin Öztekin dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 53'te Yasin'den aldığı pası iyi kontrol eden Kvasina sert vurdu, top auta çıktı. 85. dakikada Ngalina sağdan içeri çevirdi. Atanga fileleri havalandırdı: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe 3 puanı hanesine yazdırdı.





GÖZTEPE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe teknik ekibi, Bandırmaspor'u konuk ettikleri mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı. Sarıkırmızılılarda Erzurumspor FK maçındaki ilk 11'den farklı olarak Yunus Emre yerine İsmail, Atınç yerine Dino, Erhan yerine ise Mihojevic sahaya ilk 11'de çıktı.

HASTANELİK OLDU

Mücadelenin 34. dakikasında Göztepe'den Mamah ile Bandırmaspor'dan Koutroumpis hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışıp yerde kaldılar. Sağlık ekipleri sahaya girerek iki oyuncuya müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Mamah, kafasında bandajla maça devam ederken, Bandırma ekibinden Koutroumpis ise oyuna devam edemedi ve yerini Oğuz'a bıraktı. Kendini iyi hissetmeyen oyuncu daha sonra maçın devre arasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.