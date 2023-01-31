Göz-Göz tam gaz

Türkiye Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda son olarak Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediye'yi 3-0 mağlup eden Göztepe, liderliğini sürdürdü. 16 maçta topladığı 41 puanla en yakın rakibi İstanbul BŞB'ye 3 puan fark atan sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi hedefine koşuyor. Ligde 14 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan İzmir ekibi, bu yenilgilerin ikisini de Muratpaşa Belediye karşısında aldı. Antalya ekibine karşı aldığı mağlubiyetin ardından VakıfBank ve Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld'yi aynı skorla 3-0 yenen İzmir'in Sultanları, yeni bir galibiyet serisi başlattı.

TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ

Göz-Göz, ligin 17. haftasındaki İzmir derbisinde AVR Atletik'i konuk edecek. 5 Şubat Pazar günü Atatürk Voleybol Salonu'ndaki oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 3-0 kazanmıştı. Göztepe Antrenörü İlker Alkan, bu önemli maç öncesi taraftarlara çağrı yaparak salonu doldurmalarını istedi. Alkan, "İyi bir seri yakaladıktan sonra Muratpaşa'ya takıldık. Ardından hızlıca toparlanarak son 2 maçı aldık. Taraftarımızın desteğiyle Atletik'i de yenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

OGÜN ÖZDEMİR