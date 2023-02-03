Göz-Göz Ankersen’i bekliyor

Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini geçen yaz alarak Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic şirketinin yönettiği Premier Lig ekibi FC Southampton, ara transfer döneminde kesenin ağzını açtı. Premier Lig'de son sırada yer alıp kümede kalma savaşı veren Southampton ara transferde 7 oyuncuyu renklerine bağladı. İngiliz ekibi Chelsea'nin ardından 63.25 milyon Euro harcayarak Avrupa'nın transfere en çok para harcayan ikinci kulübü oldu. İngiltere kuruluşlu Sport Republic'in CEO'su Danimarkalı Rasmus Ankersen'in başkanlığını yaptığı Göztepe'de ise şu ana kadar gerçekleştirilen takviyeler sarıkırmızılı taraftarı tatmin etmedi.

YALNIZ 3 TAKVİYE GELDİ

Sosyal medyada her fırsatta takımın acilen kaliteli transferlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Göztepeli futbolseverler şu ana kadar Michee Ngalina, Hikmet Çiftçi ve Aliou Traore ile tanıştı. Rasmus Ankersen'in Avrupa'da transferin sona ermesiyle birlikte hemen İzmir'e gelip resmi adımları atması bekleniyor.

KAPTAN YASİN KURTARDI

GÖZTEPE'NİN kaptanı Yasin Öztekin, bu sezon 22 maçta rakip ağları 9 kez sarsarak takımının gol yükünü çekerken, son iki maçta da yakalanan müthiş serinin mimarı oldu. Göztepe'nin seri yakaladığı Erzurum maçında 1, Bandırma sınavında 2 gol atarak kalitesini konuşturan tecrübeli kanat oyuncusu, Göztepe'ye son iki haftada tam 6 puan kazandırıp takımımın Play-Off yarışına yeniden tutunmasını da sağlamış oldu.

GÖZTEPE LİGDE İLK PEŞİNDE

Spor Toto Birinci Lig'de gözünü Play-Off'a diken Göztepe, pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği karşısına hem çıkışını sürdürmek, hem de bir ilki gerçekleştirmek için çıkacak. Erzurumspor ve Bandırmaspor galibiyetleriyle seri yakalayan İzmir ekibi, Başkent temsilcisini de yenerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca deplasman karnesini de düzeltmek için Ankara'ya gidiyor. Bu sezon gurbette oynadığı 8 maçın 5'ini aynı skorla kaybeden Göz-Göz, Bolu, Samsun, Eyüp, Bodrum ve Sakarya karşısında sahadan 1-0'lık sonuçla ayrılmıştı.