Göz-Göz ilk peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de son haftaların formda ekibi Göztepe, yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadelede bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Art arda Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor maçlarını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, Gençlerbirliği'ni yenerse bu sezon ilk kez 3 maçlık bir seri yakalayacak. Daha önce 3 kez üst üste 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, son olarak geçen sezon veda ettiği Süper Lig'de 2 galibiyetin üzerinde seri yakaladı. Antalya, Y.Malatya, Sivas ve Başakşehir'i yenerek iyi bir seri elde eden Göztepe ardından bir daha galibiyet yüzü göremedi ve sezon bitiminde küme düştü.

İKİ KEZ İKİ MAÇLIK SERİ YAPTI

Bu sezon ise ayrı ayrı haftalarda 2 maç üst üste kazanabilen Göztepe, serinin devamını getiremedi. 9. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0, Denizlispor'u 5-0 mağlup eden Göz-Göz, 16. haftada Manisa FK'yı 1-0, 17. haftada ise Ç.Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı.

DEPLASMANDA YIKILMIYOR

SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, deplasmanda son 3 maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü evinde 8 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlikle olumsuz bir tablo çizen Gençlerbirliği'ni mağlup ederek hem bu seriyi sürdürmek hem de son haftalarda çıkışa geçen rakibini yenerek ligdeki iddiasını korumak istiyor. Göz-Göz, son üç deplasmanda Adana ile berabere kalırken Rize ve Erzurum'u yendi ve dış sahada 7 puan elde etti.

SIRA GELDİ SANTRAFORA

TRANSFER döneminde kadrosunu kanat oyuncusu Ngalina, orta saha Hikmet Çiftçi ve Traore ile güçlendiren Göztepe'de gözler santrafora yapılacak hamleye çevrildi. Daha önce Jahovic, Eren Derdiyok, Pa Dibba gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen İzmir temsilcisinin, ABD MLS takımlarından Cincinnati'de forma giyen Brenner Souza da Silva için nabız yokladığı iddia edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

TAKIMIYLA 2025'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için kiralama formülünü devreye soktuğu belirtilen sarı-kırmızılı kurmayların transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi. Sao Paolo altyapısında yetişen 23 yaşındaki golcü ardından Fluminense'nin yolunu tuttu. Brezilyalı, ardından ise ABD'ye transfer oldu. Cincinnati formasıyla 64 maçta forma giyen Sambacı, rakip ağları 26 kez sarstı.