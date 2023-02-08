Göztepe Eren’in peşinde

Spor Toto 1. Lig'de ara transfer döneminde orta alana üç takviye yapan Göztepe golcü transferi için de girişimlerini hızlandırdı. Son oynanan Gençlerbirliği maçında hücum hattındaki eksikliği gün yüzüne çıkan Göz-Göz'de yönetim rotayı yeniden eski golcüsü Eren Derdiyok'a çevirdi. Süper Lig ekibi Ankaragücü ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyla menajeri kanalıyla bağlantıya geçen kurmaylar, maliyet araştırmasına başladı. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis engelinin olmaması sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor.

KARİYERİ OLDUKÇA PARLAK

Göztepe'de 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de yarım sezon forma giyen Eren Derdiyok'un yeniden İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. İsviçre doğumlu Eren, Basel, Leverkusen, Hoffenheim'ın yanı sıra Kasımpaşa, Galatasaray ve Özbekistan ekibi Pakhtakor'da da oynarken 34 yaşındaki golcü oyuncu 2021 yılından bu yana Ankaragücü forması giyiyordu. Kariyeri boyunca 4 şampiyonluğu bulunan Eren, Basel'de bir İsviçre lig, Galatasaray'da ise 2 Süper Lig, bir de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

ALTINORDU DA TALİP OLMUSTU

EREN Derdiyok için 1. Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu da bir süre önce devreye girmişti. Ancak kırmızılacivertli yönetim, görüşmeleri belirli bir noktaya getiremediği Eren ile anlaşma sağlayamamıştı. 34 yaşındaki golcü kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı planlıyor.

BERKE ÖZBAY