Göztepe’de son hamle

SPOR Toto 1. Lig'de son Gençlerbirliği yenilgisiyle Play-Off yarışında yara alan Göztepe, dün golcü takviyesini gerçekleştirdi. Gol yollarındaki eksiklik nedeniyle uzun süredir arayışlarını sürdüren yönetim, İsveç ekibi Hammarby'dan 22 yaşındaki santrfor Loue Bayere Junior'u satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Fildişi Sahilli futbolcu dün İzmir'e gelerek resmi sözleşmeyi imzalarken takım arkadaşları ve teknik heyetle tanışarak ilk idmanına çıktı. Takıma katılan her futbolcuyu resmi sosyal medya hesaplarından video ve özel paylaşımlarla açıklayan Göztepe, bu kez deprem felaketi nedeniyle özel hassasiyet gösterdi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPMADI

SARI-KIRMIZILILAR, başta K.Maraş olmak üzere 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Fildişi Sahilli oyuncunun transferini duyurmadı. İlk profesyonel sözleşmesini Fildişi Sahilleri ekibi ASEC Mimosas'a atan golcü oyuncu ardından Hammarby, Pancevo ve İsveç üçüncü ligindeki Hammarby TFF'de forma giydi. Kariyerinde toplamda 48 mücadelede görev yapan Bayere Junior, rakip ağları 5 kez sarstı, 1 golün de pasını verdi.

GÖZ-GÖZ'DE 3 GİTTİ, 4 GELDİ

SPOR Toto 1. Lig'de gözünü Play-Off hattına diken Göztepe'de devre arasında değişim rüzgarı esti. İzmir temsilcisinde ilk yarının ardından 3 futbolcuyla vedalaşılırken, 4 isimle ise anlaşma sağlandı. Sezon başında renklerine bağladığı tecrübeli oyuncu Emre Çolak'la henüz ilk yarı tamamlanmadan vedalaşan, Tijanic ve Mesut ile de yollarını ayıran İzmir temsilcisi, kanatlarda görev yapan Michee Ngalina, orta sahalar Aliou Traore ve Hikmet Çiftçi ve son olarak Bayere Junior'u renklerine bağladı.