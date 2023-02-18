  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepeli taraftarlar Karşıyaka tesislerine koştu

Göztepeli taraftarlar Karşıyaka tesislerine koştu

Göztepe taraftarları, Karşıyaka'nın antrenmanını ziyaret ederek, 'Tek tribün tek yürek' mesajı verdi.

İHA

18.02.2023, 17:37

İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ve Karşıyaka, Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerinde etkileyen deprem felaketinden sonra bir kampanya gerçekleştirdi. İki takım, bu süreçte ortak hareket ederek fiziki olmayan İzmir derbisi düzenledi. Karşılaşmadan elde edilecek bilet gelirinin ise afet bölgesine aktarılacağı duyuruldu.
Dostluk havasının büründüğü İzmir'de bugün güzel bir gelişme oldu ve sarı-kırmızılı taraftarlar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanda Karşıyakalı futbolculara baklava ikram etti. Göztepe ve Karşıyaka taraftarları, yeşil-kırmızılı futbolcularla, yöneticiler, omuz omuza, 'Tek tribün tek yürek' mesajı verdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA