İrfan Can çıkmazı

por Toto Birinci Lig'de Play- Off hedefleyen Göztepe'de İrfan Can Eğribayat çıkmazı yaşanıyor. Geçen sezon Süper Lig kadrosunda yer alan ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı kalan İrfan Can, yönetim tarafından gözden çıkarılmıştı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye 500 bin Euro bedelle kiralık olarak gönderilen 24 yaşındaki file bekçisi İstanbul'da beklenen performansı sergileyemeyince İzmir'e gönderilmesi gündeme geldi. Süper Lig'de şans bulamayan Türkiye Kupası'nda da sadece iki maçta forma giyen İrfan Can, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un bir türlü gözüne giremedi.

ALTERNATİF ARANIYOR

Sarı-lacivertli kulübün futbolcunun sözleşmesinde yazan 1 milyon 200 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu da kullanmayı düşünmediği öğrenildi. İrfan'ın yerine Altay Bayındır'a alternatif olacak eldiven arayışına başlayan Kanarya, İrfan'ı İzmir'e geri döndürmenin planlarını yapıyor. F.Bahçeİrfan Can ayrılığı ara dönemde gerçekleşmezse, futbolcu en geç sezon sonunda sözleşmesinin sürdüğü Göztepe'ye geri dönecek.

ARDA KIZILDAĞ GÜNDEME ALINDI

Göztepe, Play-Off iddiasını güçlendirmek adına yerli futbolcu transferleri için düğmeye bastı. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle FIFA'dan alınan izinle ikinci kez uzatılan ara dönemde Loue, Toure, Ngalina ve Hikmet'i kadrosuna dahil eden Göz-Göz, Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'ı da gündemine aldı. Kahramanmaraş'ta merkezli depremler nedeniyle bu sezon Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'da görev yapan Arda için girişimlere başlandığı ifade edildi.

KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR

Göztepe'nin 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayabileceği ifade edildi. Ankara doğumlu olan Arda, bu sezon başında Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ya transfer olmuştu. Genç savunmacı bu sezon 8 Süper Lig müsabakasında toplam 418 dakika sahada kalıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

KERİM ALICI BEKLENİYOR

GÖZTEPE transfer gündemindeki Kerim Alıcı konusundaki ısrarını ise sürdürüyor. Ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Kerim, deprem felaketi sonrası ailesinin yanına İzmir'e dönmüştü. Sezon başında yolları ayırdığı eski oyuncusuna son teklifini ileten İzmir ekibi, transferi gerçekleştirmek için Kerim'in yanıtını bekliyor.