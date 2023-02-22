Göztepe harekatı

S por Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'de gündem sağ bek transferi. Geride kalan süreçte savunmada problem yaşayan ve sağ bek transferiyle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Göz-Göz, rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibi Başakşehir ile geçtiğimiz gün yollarını ayıran Junior Caiçara ile bağlantıya geçti. Brezilyalı sağ bekin maliyetini araştıran sportif direktör Ivan Mance, şartların oluşması halinde resmi adımları atacak.

SAVUNMA SORUNUNU ÇÖZECEK

Piyasa değeri 700 bin Euro olan Sambacı ile yönetimin hafta içinde pazarlık masasına oturması bekleniyor. Göztepe, sağ bek mevkiinde forma giyen Uğur Kaan ve Tarık Çamdal'ın olumsuz performansları nedeniyle bu alana mutlaka takviye planlıyor. Başakşehir kariyerinden önce Almanya'da Schalke forması da giyen Caiçara, yeniden çıkış yapabileceği bir ekibe transfer olmak istiyor. Bu anlamda da Göztepe, Sambacı için iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

HÜCUM HATTI TAMAM

GÖZTEPE ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirdi. Bu sezon gol yollarında sıkıntılar yaşayan ve forvetlerinden verim alamayan sarı-kırmızılılar 4 transferin 3'ünü hücuma yönelik oyunculardan yana gerçekleştirdi. İlk olarak ABD'nin Colodan rado Springs takımından forvette ve kanatlarda görev alan Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göz-Göz, ardından ofansif orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi kiraladı.

Santrfora ise İsveç'in Hammarby takımından Fildisaha Santrşi Sahilli Beyere Loue'yi getiren Göz-Göz, orta sahaya da Aliou Toure'yi monte etti. Göztepe, sezonun ilk yarısında sakatlık geçiren golcü Hüsamettin Yener'le ise vedalaştı. Takımın en skorer ismi Yasin başta olmak üzere, Atanga, Mamah, Kvasina, Ngalina, Loue, Hasic, Palmer, Ali ve Hikmet Göztepe'nin gol umutları olacak.

GENÇ SOL BEK BASAKSEHİR'DE

Göztepe U-19 Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki genç savunmacı Doğukan Tuzcu, Süper Lig'e transfer oldu. Sol bek oyuncusu Doğukan, alt yapıdan Başakşehir'e gitti. Bursa, Manisa BŞB ve Altınordu altyapılarında eğitim alan genç futbolcu Soma'da forma giydikten sonra sezon başında Göztepe U19 takımına transfer olmuştu.

BERKE ÖZBAY