Tutan var atan yok

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Göztepe'de kale ve savunma hattı başarılı bir grafik sergilese de, hücum hattından beklenen verimi alamıyor. İzmir temsilcisi, ligde geride kalan 23 haftada rakip forvetlere gol yollarında kolay kolay geçit vermemesine rağmen, üçüncü bölgede üretkenlik zafiyetine bir türlü çözüm bulamadı.



SAVUNUYOR, ATAMIYOR

Devre arasında kadrosunu Ngalina, Bayere Junior, Traore gibi gole yakın isimlerle takviye eden Göz-Göz, önceki gün oynanan hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekibi Başakşehir'e karşı da kalede Arda'nın kritik kurtarışları, defansta Emir ve Dino'nun yerinde müdahalelerine ek olarak, hücum organizasyonlarından yoksun, tutuk bir görüntü sergiledi. Geride kalan süreçte rakip ağları 21 kez sarsan ve 19 kez gol sevinci yaşayan hemşehrisi Altınordu'nun ardından 1. Lig'in en az skor üreten ikinci ekibi konumunda yer alan sarı-kırmızılılar, yeni takviyelerini sahaya sürmesine rağmen İstanbul temsilcisi karşısında da gol bölgesinde sorun yaşadı. Sezon başından bu yana rakip savunmanın kilidini açmakta zorlanan bir görüntü çizen Göztepe, ligde 9, önceki gün oynanan Başakşehir maçıyla birlikte ise toplamda 10 maçta sahadan gol atamadan ayrıldı.





GİDECEKLERDİ UMUT OLDULAR

Göztepe'nin Başakşehir ile oynadığı ve gelirinin depremzedelere bağışlandığı maçta, uzun süredir forma giymeyen Hasic ile Emirhan Delibaş da görev yaptı. Takımdan ayrılması beklenen iki isimden Boşnak futbolcu Hasic 98 gün sonra, Emirhan ise tam 130 gün sonra sarıkırmızılı formayı sırtına geçirdi. İzmir temsilcisinde ligde sadece 8 maçta forma giyen Hasic ile 1 mücadelede oynayan Emirhan, yaşanan alternatif sıkıntısının ardından tekrar sahneye çıktılar.



FORVETLER SUSKUN YASİN SIRTLIYOR

Göztepe'nin gol yollarındaki kötü performansını, geride kalan süreçte kaptan Yasin Öztekin kapattı. 35 yaşındaki tecrübeli kanat mansını, oyuncusu, rakip ağları 8 kez sarsarken, 2 de asist yaparak 10 gole direkt etki etti ve takımını adeta sırtladı. Sarı-kırmızılılarda forvetler Ali Akman ve Ngalina henüz golle tanışamazken, Kvasina, Atanga ve Hasic ise ağları 1'er kez sarstı. Göz-Göz'de forvet Mamah ise 2 kez gol sevinci yaşadı.





Karşıyaka taraftarları önceki gün Göztepe-Başakşehir arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı tribünden takip ederek birlik beraberlik mesajı verdiler.

ÖZLENEN TABLO

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından tüm kulüpler vatandaşlarımıza destek olmak için seferberlik ilan ederken, ezeli rakipler Göztepe ve Karşıyaka'nın dayanışması önceki gün Göztepe- Başakşehir maçında da devam etti. İki kulüp yöneticileri ve taraftarları birlikte gerçekleştirdikleri organizasyonlarla örnek teşkil ettiler. İki takımın taraftarı önce temsili derbi oynanması ve satılacak biletlerin vatandaşlarımıza bağışlanması çağrısında bulundu. Kulüpler bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve temsili derbi organize edildi. "Tek Tribün Tek Yürek" adı altında başlayan kampanyaya katılım büyük olurken iki takım taraftarları da karşılıklı antrenman ziyaretinde bulundular. Göztepe'nin depremzedeler yararına Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile oynadığı hazırlık maçını Karşıyakalı taraftarlar da izleyerek bir ilke imza attı. Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ve yeşil-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'na gelerek birlik beraberlik mesajı vererek alkışlandı.

BERKE ÖZBAY