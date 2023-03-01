Göz-Göz durmuyor

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off'a gözünü diken Göztepe ara transfer döneminde yeniden atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'dan eski oyuncusu Kerim Alıcı'nın yanı sıra aynı ekipte forma giyen İzmir çıkışlı oyuncular Musa Çağıran ve Onur Ergün'ün de peşine düştü. Türkiye'yi sarsan 'asrın felaketi' sonrası Hatay'dan ayrılarak İzmir'e gelen Musa ve Onur Ergün ile temasa geçildi. Sarı-kırmızılılar, merkezde forma giyen Musa Çağıran ve ön libero olarak görev yapan Onur Ergün'ün transferleriyle orta sahayı sağlama almak istiyor.

GELMEYE SICAK BAKIYORLAR

Kerim Alıcı'yı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Göz-Göz, Musa ve Onur için de aynı yolu izlerken, aksi durumda kiralık formülünü de devreye sokabilir. 30 yaşındaki Musa Çağıran Altay altyapısında yetişirken, Galatasaray, Konya, Bursa, Karabük, eski adıyla Osmanlıspor, Ç.Rize, Alanya ve Konya formalarını terletti. 30 yaşındaki Onur Ergün ise Karşıyaka altyapısında başladığı kariyerine Menemen Bld, Çiğli Bld, İzmir Özel İdare ve Tire 1922 ve İstanbulspor'da devam etti. Oyuncuların da Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenilirken, transferlerin hafta sonuna kadar şekillenmesi bekleniyor.

BERKE ÖZBAY