Göztepe’nin Sinan Gümüş ısrarı

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışına ortak olmak isteyen Göztepe, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Ara transfer döneminde hücuma dönük kanat transferleriyle dikkat çeken Göz-Göz, yıldız golcü Sinan Gümüş'ün de peşine düştü. İleri uçta halen sorun yaşayan sarı-kırmızılılar, şu an Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Radomir Kokovic'in başındaki teknik heyetin Sinan Gümüş'ün alınması için yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Güney ekibinde on birde yer bulmakta zorlanan ve forma giydiği sürede skor üretemeyen yıldız golcü için yönetim maliyet araştırmasına başladı.

TEK SORUN BONSERVİS

Şimdilik transferin önündeki en büyük engel Sinan'ın kulübüyle 2024 yılına kadar devam eden kontratı. Ancak yönetim de ikili ilişkilerini kullanarak bu sorunu ortadan kaldırmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, uygun mali şartların oluşması halinde Sinan'ı en kısa sürede kadroya katmanın hesabını yapıyor. Bu arada Göztepe, Sinan Gümüş'ün yanı sıra ligden çekilen Hatayspor'dan Kerim Alıcı, Musa Çağıran ve Onur Ergün için de girişimlerini sürdürüyor.

GÖZTEPE BOLU'YU AĞIRLIYOR

KAHRAMANMARAŞ' merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Spor Toto 1'inci Lig yaklaşık 1 ay sonra kaldığı yerden devam edecek. Ligde son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Göztepe bugün evinde Play-Off'u hedefleyen Boluspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Sarı-kırmızılılarda, zorlu maç öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Tuğbey ve kaptan Yasin bugün forma giyemeyecek.

TARAFTARIN HASRETİ BİTİYOR

GÖZTEPE, Boluspor maçıyla birlikte seyircisiz oynama cezasını da aylar sonra resmen tamamlayacak. Altay'la 27 Kasım'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelen Göz-Göz, çıkan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Manisa FK, Bodrum, Sakarya ve Bandırma maçlarını boş tribünler önünde oynayan sarı-kırmızılılar, Boluspor randevusunda taraftarına yeniden kavuşucak.

BERKE ÖZBAY