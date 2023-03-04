Göztepe puana şükretti

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, konuk ettiği Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. 7. dakikada Boluspor gole yaklaştı. Bregu'nun soldan ortasında kale önünde boşta kalan topa Ndlovu'nun vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi. 9. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Atınç'ın içeriye çevirdiği topa Traore'nin kafa vuruşu kalecide kaldı. 26. dakikada Junior Loue'nin pasında Atınç'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

EMİRHAN SKORU BELİRLEDİ

52. dakikada sağ kanattan Ngandu'nun kale önüne pasında Bregu'nun vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi. 61. dakikada Traore'nin orta sahada kaptırdığı topu kazanan Ndlovu'nun pasında topla buluşan Bregu'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 88. dakikada Boluspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kvasina'nın ortasında ceza sahası içinde Emirhan kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1. Maçta başka gol olmayınca takımlar puanları paylaştı.

LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLARA JEST

SARI-KIRMIZILI ekibin taraftar grubu, önemli bir harekete imza attı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde ligden çekilmek zorunda kalan takımların pankartlarını Gürsel Aksel Stadyumu'na astı. Dün oynanan Boluspor maçında ilk kez görücüye çıkan pankartlarda Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa şehirlerindeki ligden çekilen takımların pankartlarına yer verildi.

ARDA ÖZÇİMEN'LE NİKAH TAZELENDİ

GÖZTEPE, son haftalarda başarılı performanslar ortaya koyan kaleci Arda Özçimen'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kalecimiz Arda Özçimen'in sözleşmesini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzattı. 2023-2024 sezonunda sözleşmesi sona erecek olan kalecimiz Arda Özçimen, 2025-2026 sezonun sonuna kadar 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kalecimiz Arda Özçimen'e şanlı formamız ile başarılar diliyoruz" denildi.

Değerlendirmelerde bulunan Arda Özçimen, şunları kaydetti: "Akademisinden yetiştiğim, A Takım ile forma şansı bulduğum kulübüm ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu şanlı formaya layık olmak için mücadele etmeye devam edeceğim."

BİR YANDA SEVİNÇ BİR YANDA HÜZÜN

27 Kasım 2022'de Altay ile oynanan derbi müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı 4 maç seyircisiz oynama cezası alan ve cezası bittikten sonra taraftarıyla buluşan Göztepe, bir yanda bunun sevincini yaşarken bir yandan da depremzedelere üzüldü. İzmir temsilcisi, Manisa FK, Sakaryaspor, Bodrumspor ve Bandırmaspor maçlarında bu cezayı tamamladı. İzmir temsilcisi, Bolu temsilcisiyle oynadığı karşılaşmayla 98 gün aranın ardından taraftarıyla yeniden buluştu. Göztepe taraftarı maç başlamadan önce de "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" yazan dev bir pankart açarak depremzedelere destek verdi.