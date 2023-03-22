Göz-Göz’e şok

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off savaşı veren Göztepe, bay geçtiği geçen hafta rakiplerinin kazanmasıyla irtifa kaybederken, sakatlık şokuyla ikinci bir darbe aldı. Sarı-kırmızılılarda takıma bu hafta dönmesi beklenen kaptan Yasin Öztekin'in henüz sakatlığının düzelmediği öğrenildi. Ayrıca Pendikspor maçının ilk yarısında sakatlanan hücum oyuncusu Michee Ngalina'nın da adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan 22 yaşındaki Kongolu futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ngalina'nın yanı sıra kaptan Yasin Öztekin de Tuzla'ya karşı bu hafta sahada yer alamayacak.

İSMAİL DE CEZALI

Hücumda etkili olan iki oyuncunun da sakatlığı teknik heyetin elini zayıflatırken, savunmada da tecrübeli isim İsmail Köybaşı cezası nedeniyle İstanbul'da kadroda yer alamayacak. Pendik maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Dino Arslanagic ve sakat Tuğbey'in takıma dönmesi sarı-kırmızılı ekibin tek tesellisi oldu.

BERKE ÖZBAY