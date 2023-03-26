Göz-Göz Play-Off aşkıyla

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off savaşı veren ve son 3 maçından 5 puan çıkaran Göztepe, deplasmanda Tuzlaspor'u rahat geçti: 0-2. 20. dakikada Göztepe savunmasının hatasında topu önünde bulan Aaron Iseka, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Bozan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 33'te Göztepe'nin kullandığı serbest vuruşta Arslanagiç'in içeriye çevirdiği topa Leya elle müdahale etti. VAR talimatıyla pozisyonu inceleyen hakem Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi. 36'da penaltıda topun başına geçen Yalçın Kayan, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Bozan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 45+3'te Kvasina'nın orta sahadan kaptığı topla birlikte ceza alanı ön çizgisine kadar getirip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

DİNO SKORU BELİRLEDİ

49'da Muhammed Bayır'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Erol Can'ın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. 61'de sağ tarafta topla buluşan Mata, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü. 66'da Yunus Emre'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Arslanagiç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. Maç 2-0 sona erdi.

İLK GOLLERİNİ ATTILAR

GÖZTEPE'DE galibiyeti getiren golleri atan Yalçın Kayan ve Dino Arslanagic, bu sezonki ilk gollerini kaydetti. İki isim de son gollerini geçen sene Süper Lig'de kaydetmişti. Öte yandan Dino'nun attığı golde korneri kullanan Yunus Emre Gedik, bu sezonki 4. asistini gerçekleştirdi.