Göz-Göz’de Atanga kayıp

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe buna rağmen hücum hattına yaptığı transferlerden bir türlü verim alamıyor. Son 4 maçından 8 puan çıkaran ve hafta içinde ligden çekilen Y.Malatya'dan 3 puanı alacak Göz-Göz'de Ganalı forvet İsaac Atanga kesik yedi. Sezon başında Cincinnati'den takıma katılan ve transfermarkt'ın verilerine göre 2 milyon Euro'yla takımın en değerli oyuncusu olan 22 yaşındaki hücumcu, 1.5 aydan bu yana 18 kişilik kadroya bile giremedi. En son 5 Şubat 2023'te oynanan Gençlerbirliği maçının 2. yarısında oyuna sonradan girerek 45 dakika görev alan genç oyuncu diğer forvetlerin gölgesinde kaldı. Atanga, forvet hattına devre arasında kadroya Ngalina ve Bayere Junior'un transfer edilmesiyle kendine kulübede bile yer bulamadı.



TOPLAM İKİ GOLÜ VAR

Göz-Göz'ün kronikleşen gol sorununa çözüm olması beklenen ancak bir türlü istikrarlı bir grafik sergileyemeyen Ganalı forvet oyuncusu, ligde Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Buca 1928 karşılaşmalarında sadece birer kez fileleri havalandırıp performansıyla sınıfta kaldı.



DOĞANCAN BİNGÖL

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