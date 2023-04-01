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Göztepe Denizli'de güldü

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu

İHA

01.04.2023, 17:36

Göztepe Denizli’de güldü

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Burak Cansız xx, Azad İlhan xx

DENİZLİSPOR: Hüseyin xx, Ömer Hasan xx, Okan Derici xx (Asım dk. 45 x) Bekir Turaç xx (Erdal dk. 45 x) Oğuz xx, Schwechlen xx, Gökhan xx, Berkant xx, Muhammed xx (Mayi dk. 45 x) Mustafa xx, (Samet dk. 83 ?) Djedje xx
Yedekler: Abdulkadir, Deniz, Alaattin, Ahmet
Teknik Direktör: Kemal Kılıç

GÖZTEPE: Arda xx, Emir xx, Traore xx (Hikmet dk. 74 ?), Palmer xx (Ali dk. 83 ?), İsmail xx, Arslanagıc xx, Osman Tarık xx (Uğur dk. 74 ?) Mamah xx, Kvasına xx, Yalçın xx, Atınç xx
Yedekler: Ekrem, Mıhojevıc, Gottwalt, Hasic, Dennis, Yunus, Tuğbey
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu

GOLLER: Yalçın (dk. 40), Mamah (dk. 83) (Göztepe)
Kırmızı kart: Mayi (dk. 90) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Djedje, Erdal (Denizlispor) Traore, Tuğbey (Göztepe)

32. dakikada İsmail'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Emir, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı gönderdi.
40. dakikada ayağına çarpan topu yere yatarak kontrol eden Kvasina, topu yanında bulunan Yalçın'a attı. Yalçın kaleye yakın mesafede önüne gelen topu ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada Mamah'ın ceza sahası ön çizgisinden vurduğu şutta, top direğe çarparak oyun alanına döndü.
83. dakikada ceza sahasının sol çaprazında çizgiye yakın olan Mamah, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2

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