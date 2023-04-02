Göz-Göz havalı Horoz yaralı

Spor Toto Birinci Lig'in açılış maçında Göztepe, Altaş Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi. Üst üste Tuzlaspor ve Yeni Malatyaspor'dan 3'er puan alan Göztepe, bu galibiyetle Play-Off yolunda avantaj yakalarken, Denizlispor'un kümede kalma şansı mucizelere kaldı. 21. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Mamah, ceza sahası dışından kaleyi yokladı.

Meşin yuvarlak üst direkten döndü. 39'da Yalçın'ın şutunda top Kvasina'ya çarptı. Avusturyalı oyuncu topu kontrol edip pasını Yalçın'a aktardı.

MAMAH YILDIZLAŞTI

Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 45+1'de taçtan gelen topu kontrol eden Mamah'ın sert şutunda direk gole izin vermedi. 69'da Ömer'in getirdiği top Atınç'tan sekti. Topu önünde bulan Gökhan'ın şutunda Göztepe kalecisi Arda gole izin vermedi.

83'te hızlı gelişen atakta Palmer'ın ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mamah ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top filelerle buluştu: 0-2. Göztepe maçı 2-0 kazanarak çıkışını sürdürdü, Denizlispor umut tüketti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, Denizlispor ile deplasmanda oynanan mücadelede kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Günler öncesinden biletleri tüketip sabah erken saatlerde yola düşen taraftarlar Denizli'ye akın etti. Şehirde konvoy yapıp tezahüratlar söyleyen sarı-kırmızılı taraftarlar maçta da bir dakika susmadı. Güzel ve güneşli havada marşlarla İzmir temsilcisinin destekçileri maç boyunca takımı motive etti.

UZATMALARDA SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuncular birbirine girdi. Denizlispor'da Kevin Mayi Tuğbey'e sert hareketi sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Ardından önce Dino, sonrasında yerden kalkan Tuğbey, Mayi'yi arkadan itekledi. Mayi ise dönüp Tuğbey'e saldırdı. Daha sonra saha içinde oyuncular birbirine girdi. Olayları hakem ve diğer futbolcular yatıştırdı.

MİNİ YORUM/ DOĞANCAN BINGÖL

BİR TARAFTA UMUT BİR TARAFTA HÜZÜN

BİR tarafta Play-Off iddiasını her hafta güçlendiren Göztepe, diğer tarafta ise ateş hattına demirlemiş Denizlispor Ege derbisinde karşı karşıya geldi. 'Sözde' deplasmanda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün tamamını hınca hınç doldurdu, takımı evde hissettirdi. İzmir'den maç için yola çıktığımızda otobüslerle ve özel araçlarıyla Denizli'ye akın eden Göztepe armasına adanmış hayatlar gördüm. Bugün takım o sevdalılara tertemiz bir galibiyet hediye etti. Baştan sona Denizli ekibi karşısında baskın oyunuyla maçı domine etti. Horoz ise artık düşmeyi kabullenmiş, lig bitse de artık yolumuza baksak havasında. Maçın 39. dakikasında Yalçın'ın golüyle stadı terk eden taraftarda bu iddiamı perçinliyor. Öte yandan maçın sonunda taraftar bir dönem sıkıntılar yaşadığı öz evladı Yalçın'ı tribüne çağırarak kucakladı, affederek bağrına bastı. Kim ne derse desin Göz-Göz, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve bugün Play-Off'a yine göz kırptı ancak Denizli temsilcisi, bu havayla 2. Lig'e yolcu gibi. Bakalım kim batacak kim çıkacak?