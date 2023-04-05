Göztepe duvar ördü

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe, kalesine duvar ördü. Göz-Göz 2. devre oynadığı 10 karşılaşmada kalesinde sadece 5 gol gördü ve 1. Lig'in en az gol yiyen takımı oldu. İzmir ekibinin ilk devre 18 maçta fileleri 15 defa havalanmış ve savunmada dirençli bir performans gösterememişti. Ancak bu olumsuz grafiği ikinci devre yakaladığı çıkış ile toparlayan İzmir temsilcisi savunmada 2. yarıda rakiplerine geçit vermedi.

SADECE 2 MAÇTA MAĞLUP OLDU

Sarı-kırmızılılar bu süreçte sadece Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği, Boluspor ve Pendikspor maçlarında 1'er gol gördü. Kalede Arda, geride ise Atınç, Dino ve Emir gösterdikleri performansla göz doldurdu, alkış aldı. İzmir ekibi, ikinci devrede çıktığı 10 maçta 6 galibiyet alırken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, gol yediği maçlarda Sakaryaspor ile Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olurken, Boluspor ve Pendikspor ile berabere kaldı. Göz-Göz, gol yediği maçta Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

BAYERE JUNİOR BİLMECESİ

GÖZTEPE'NİN devre arasında takıma kattığı Bayere Junior'un teknik heyet tarafından gözden çıkarıldığı iddia edildi. Fildişi Sahilli santrafor, satın alma opsiyonuyla İsveç'in Hammarby takımından kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte transfer olduğu günden bu yana sadece 3 maça çıkıp 100 dakika süre alan hücumcu İzmir temsilcisinin kronikleşen gol sorununa çözüm olamadı. Geçtiğimiz günlerde Atanga ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, Junior konusunda son kararı teknik heyete bıraktı. Genç oyuncu, son oynanan Denizli maçında kadroya dahil edilmemişti.

ARDA ÖZÇİMEN ELDİVENLERİ BIRAKMADI

GÖZTEPE'NİN altyapısında yetişen Arda Özçimen, Ekrem Kılıçarslan'dan eldivenleri 19 kaptı. Adanaspor ile 2-2 berabere kalınan maçta kaleyi devralan genç eldiven sonrasında formayı sırtından çıkarmadı. Arda Özcimen, kalesinde yalnızca 6 gol gördü.

DOĞANCAN BİNGÖL