Göz-Göz zora soktu

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Lig Yarı Final ikinci maçında Göztepe, dün Beşiktaş Ceylanspor'a 3-1 yenilerek Sultanlar Ligi'ne çıkma şansını zora soktu. Bolu'da yapılan organizasyonun ilk maçında Muratpaşa Belediye'ye 3-2 kaybeden Göz-Göz üst üste ikinci yenilgisini İstanbul ekibinden aldı. Bolu'da oynanan karşılaşmaya Göztepe tutuk başladı. Göz- Göz, bu bölümü 25-22 kaybederek 1-0 geriye düşerken maçın ikinci setini ise 28-26 kazanarak skora dengeyi getirdi: 1-1.

SON KARŞILAŞMAYA BIRAKTI

Üçüncü bölümde ise İzmir ekibi aynı performansını sergileyemeyince seti Beşiktaş Ceylanspor 25-21 kazanarak yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 2-1. Final setini de Göz-Göz 25-21 kaybederek maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Göztepe, bugün saat 13.00'te tek galibiyeti bulunan Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Göz-Göz, final grubuna katılabilmek için Karayollarını 3-0 veya 3-1'lik skorlarla yenerek, Muratpaşa'nın Beşiktaş Ceylan karşısında kaybetmesini bekleyecek.