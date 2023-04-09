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Göz-Göz zora soktu

Kadınlar 1. Lig Yarı Final 2. maçında Göztepe, Beşiktaş Ceylan’a kaybetti. Bolu'da üst üste ikinci yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, Final Four'a kalmak için bugün Karayollarını 3-1 yada 3-1'lik skorlarla yenip, Muratpaşa'nın kaybını bekleyecek

9.4.2023

Gazete

Göz-Göz zora soktu

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Lig Yarı Final ikinci maçında Göztepe, dün Beşiktaş Ceylanspor'a 3-1 yenilerek Sultanlar Ligi'ne çıkma şansını zora soktu. Bolu'da yapılan organizasyonun ilk maçında Muratpaşa Belediye'ye 3-2 kaybeden Göz-Göz üst üste ikinci yenilgisini İstanbul ekibinden aldı. Bolu'da oynanan karşılaşmaya Göztepe tutuk başladı. Göz- Göz, bu bölümü 25-22 kaybederek 1-0 geriye düşerken maçın ikinci setini ise 28-26 kazanarak skora dengeyi getirdi: 1-1.

SON KARŞILAŞMAYA BIRAKTI
Üçüncü bölümde ise İzmir ekibi aynı performansını sergileyemeyince seti Beşiktaş Ceylanspor 25-21 kazanarak yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 2-1. Final setini de Göz-Göz 25-21 kaybederek maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Göztepe, bugün saat 13.00'te tek galibiyeti bulunan Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Göz-Göz, final grubuna katılabilmek için Karayollarını 3-0 veya 3-1'lik skorlarla yenerek, Muratpaşa'nın Beşiktaş Ceylan karşısında kaybetmesini bekleyecek.

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